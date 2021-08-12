Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Ленинградская область остаётся на «плато» по заражениям коронавирусом. За последние сутки лабораторно подтверждено 233 случая новой коронавирусной инфекции, сообщили 12 августа в оперативном штабе. Это на один случай меньше, чем было выявлено днем ранее. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Мурино.

Mos.ru Медицинские работники

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Мурино (27), Кириши (24). Выборг (17), Гатчина (12), Сертолово, Тихвин (по девять), Кингисепп, Сланцы (по семь), Тосно и в поселке Бугры (по шесть).

Текущий показатель суточной выявляемости коронавируса держится в Ленобласти примерно на одном уровне с 6 августа.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 58 916 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 48 209 человек, в том числе 97 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2 285 человек. За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще 16 летальных исходов от COVID-19 — это на три случая меньше, чем было зафиксировано днем ранее.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1704 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 548 койки (32,16%). С начала текущей недели в регионе вернулось в штатную работу еще 100 ковидных коек.