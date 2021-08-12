Сеул, 12 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 175 763 человека. Об этом 12 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 12 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 21 813 171 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 42,5%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 572 610 человек, а препаратом Pfizer — 9 177 285 человек, препаратом Janssen — 1 129 775 человека, Moderna — 933 501 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 162 616 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 8 226 416 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1987 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 218 192.

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