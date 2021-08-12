Волгоград, 12 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Канал сбыта сильнодействующих веществ пресекли оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области. Фигурантами уголовных дела стали 14 человек, в том числе сотрудники фармпроизводств, у которых изъято более 250 кг сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе МВД.

34.мвд.рф Контрабанда лекарств

В марте 2021 года инспекторы ДПС остановили такси в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. При осмотре автомобиля были обнаружены капсулы с лекарственными препаратами, содержащими в своем составе около килограмма сильнодействующего вещества прегабалин. Владелец незаконного груза приобрёл препарат в одной из аптек подмосковного Одинцово, а затем на такси отправил груз в Астрахань для последующего сбыта. В аптеке изъяли оставшееся лекарство, задержан владелец торговой точки, трое фармацевтов и охранник, которые под видом фармацевтической деятельности осуществляли незаконный сбыт опасных для здоровья веществ.

«Полицейские установили личность мужчины, который поставлял нелегальные партии лекарств в данную аптеку. Им оказался житель одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Москве. В арендуемом им гаражном боксе были изъяты препараты общим весом почти 35 килограммов. Предварительно установлено, что медикаменты были выведены из легального оборота шестью жителями Москвы и Московской области через организацию, которая имела действующую лицензию на фармацевтическую деятельность. Злоумышленники приобретали у производителей оптовые партии лекарственных средств и хранили их в арендованном складском помещении. По поддельным накладным они незаконно сбывали сильнодействующие препараты в регионы России и страны ближнего зарубежья», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ещё одну крупную партию препаратов полицейские задержали на пункте пограничного контроля Сагарчин в Оренбургской области. В грузовом автомобиле пытались вывезти из России свыше 4,5 тысячи флаконов и более 22 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества общей массой более 50 килограммов.

В общей сложности фигурантами уголовных дел стали 14 человек, из незаконного оборота изъято более 250 килограммов лекарственных препаратов. Под стражу заключили 12 человек, ещё двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.