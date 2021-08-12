Волгоградские полицейские пресекли канал поставки опасных лекарств
Волгоград, 12 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Канал сбыта сильнодействующих веществ пресекли оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области. Фигурантами уголовных дела стали 14 человек, в том числе сотрудники фармпроизводств, у которых изъято более 250 кг сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе МВД.
В марте 2021 года инспекторы ДПС остановили такси в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. При осмотре автомобиля были обнаружены капсулы с лекарственными препаратами, содержащими в своем составе около килограмма сильнодействующего вещества прегабалин. Владелец незаконного груза приобрёл препарат в одной из аптек подмосковного Одинцово, а затем на такси отправил груз в Астрахань для последующего сбыта. В аптеке изъяли оставшееся лекарство, задержан владелец торговой точки, трое фармацевтов и охранник, которые под видом фармацевтической деятельности осуществляли незаконный сбыт опасных для здоровья веществ.
Ещё одну крупную партию препаратов полицейские задержали на пункте пограничного контроля Сагарчин в Оренбургской области. В грузовом автомобиле пытались вывезти из России свыше 4,5 тысячи флаконов и более 22 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества общей массой более 50 килограммов.
В общей сложности фигурантами уголовных дел стали 14 человек, из незаконного оборота изъято более 250 килограммов лекарственных препаратов. Под стражу заключили 12 человек, ещё двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.