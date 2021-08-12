Москва, 12 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Долгосрочный кредитный уровень Москвы находится на уровне BBB — со стабильным прогнозом — том же уровне, что и суверенный рейтинг Российской Федерации. То есть у Москвы наивысший из возможных рейтингов для российского региона, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Рост экономики

«Со стороны может показаться, что S&P рисуют мрачную картину, даже, что столица может объявить дефолт. Однако опасения, на самом деле, беспочвенны. Москва — первоклассный заемщик и в случае необходимости привлечет деньги с рынков.

Идеальная кредитная история. Инвесторы помнят, что в отличие от Минфина России Москва не объявила дефолт даже в 1998 году. Учитывая низкие ставки по банковским вкладам, Москва также может выпустить облигации для физических лиц.

Проблема московских финансов в другом. Многие москвичи получают зарплаты в конвертах, соответственно налоги идут мимо московской казны. Если бы Москва решила этот вопрос, о сложностях с финансами можно было бы навсегда забыть.

По России сумма зарплат в конвертах оценивается в 10−15 трлн рублей в год. Естественно успех в данном вопросе стал бы прекрасным примером для других регионов России.

В свое время государство заставило ТНК и Сибнефть отказаться от серых налоговых схем, продавив сопротивление олигархов. Не очень понятно, почему проблема зарплат в конвертах до сих пор существует в России и, в частности, в Москве», — считает экономист .

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года Москва может израсходовать около 500 млрд руб. резервов, спрогнозировали эксперты S&P.

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