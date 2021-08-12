Стокгольм, 12 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Дети, которые были депортированы из Сирию и Турции в Швецию, были принудительно взяты под опеку шведских властей. Об этом со ссылкой на решения суда 12 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Отметим, что в Швеции их матерей не без оснований называют «женами ИГИЛовцев» (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку женщины были замужем за террористами.

Осенью прошлого года пять женщин со шведским гражданством были депортированы из Турции и Сирии вместе с десятью детьми. Все дети были принудительно взяты под опеку в соответствии с «Законом об особом положении при опеке над молодыми людьми».

«Суды очень серьезно отнеслись к тому, что родители уехали туда с детьми или продолжают создавать там семьи. Некоторые дети могли находиться там в неволе всю свою жизнь», — заявил в интервью SVT глава Центра по борьбе с насилием и экстремизмом Йонас Тролле.