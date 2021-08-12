Королёв, Московская область, 12 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Новый детский сад планируется построить в подмосковном Королеве. Об этом 12 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Minkavkaz.gov.ru В детском саду

Образовательное учреждение будет возведено на улице Академика Легостаева. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 2023 году.

«Завершено проектирование детского сада для 250 малышей в Королеве. Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — сказал министр строительного комлекса Владимир Локтев.