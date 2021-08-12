Мальмё, Швеция, 12 августа 2021, 12:29 — REGNUM Вечером, 12 августа, в Мальмё (лен Сконе, юг Швеции) и Копенгагене (столица Дании) пройдет всемирный прайд-парад. В течение одиннадцати дней, с 12 по 22 августа, в двух городах, разделенных проливом Эресунн, пройдет более 1 000 мероприятий, посвященных проблемам ЛГБТ-сообщества и борьбе с пропагандой ненависти. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ
California Cow

На протяжении одиннадцати дней все желающие будут приглашены на всевозможные мероприятия, начиная от водного поло в Копенгагене до спонтанных свадеб и семинаров по правам человека в Мальмё.

«Эта работа ведется с 2016 года. Это очень много значит для людей, и я обычно сравниваю это с Олимпийскими играми или чемпионатами мира по футболу. Речь действительно идет о международных усилиях, чтобы сделать борьбу за права ЛГБТ-сообщества видимой миру», — рассказала журналистам организатор прайд-парада в Мальмё Анна Тенфальт.