Мальмё, Швеция, , 12:29 — REGNUM Вечером, 12 августа, в Мальмё (лен Сконе, юг Швеции) и Копенгагене (столица Дании) пройдет всемирный прайд-парад. В течение одиннадцати дней, с 12 по 22 августа, в двух городах, разделенных проливом Эресунн, пройдет более 1 000 мероприятий, посвященных проблемам ЛГБТ-сообщества и борьбе с пропагандой ненависти. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Флаг ЛГБТ California Cow

На протяжении одиннадцати дней все желающие будут приглашены на всевозможные мероприятия, начиная от водного поло в Копенгагене до спонтанных свадеб и семинаров по правам человека в Мальмё.

«Эта работа ведется с 2016 года. Это очень много значит для людей, и я обычно сравниваю это с Олимпийскими играми или чемпионатами мира по футболу. Речь действительно идет о международных усилиях, чтобы сделать борьбу за права ЛГБТ-сообщества видимой миру», — рассказала журналистам организатор прайд-парада в Мальмё Анна Тенфальт.