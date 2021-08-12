Стокгольм, 12 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. На следующей недели в Швеции начинается осенний семестр для учеников гимназий. В то же время в Агентстве общественного здравоохранения (FHM) рекомендуют администрациям школ проводить занятия с учетом эпидемиологической динамики, поскольку именно молодые люди ответственны за недавний рост уровня распространения коронавируса в стране. Об этом 12 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Пресс-служба ЗабГУ Студенты в масках

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В ведомстве подчеркивают важность того, чтобы представители каждой школы принимали соответствующие меры по инфекционному контролю, приспособленные к помещению конкретной школы.

«Важно не смешивать разные группы [учеников], как это делается обычно, и избегать образования больших скоплений людей», — заявила в интервью SVT представитель Агентства общественного здравоохранения Сара Байфорс.

Особое внимание было уделено эффективности медицинских масок.

«Носить маску в течение всего школьного дня довольно сложно, и мы не считаем это эффективной мерой в данных обстоятельствах», — добавила Байфорс.