Иркутск, 12 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту загрязнения Байкала, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Необходимо найти виновников и привлечь их к ответственности» — считает Щапов.

Парламентарий подготовил запросы в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой провести расследование и выявить источник загрязнения.

Депутат обратил внимание на то, что в соцсетях появились сообщения от местных жителей с фотографиями неизвестной черной пленки на воде Байкала в районе поселка Хужир Ольхонского района Иркутской области.

Щапов сообщил, что выезжал на место и доставил образцы грунта и воды в Лимнологический институт, в пробах нашли химические соединения, обычно входящие в состав красок, растворителей и других опасных синтетических продуктов.

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