Абу-Даби, 12 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Тюнеры из ОАЭ создали модернизированный кабриолет на базе Lexus LX570 для соколиной охоты. Видео с демонстрацией модели размещено на канале ArabGT в YouTube.

ArabGT Кабриолет на базе Lexus для соколиной охоты

Для того, чтобы сделать из внедорожника Lexus LX570 кабриолет, пришлось срезать крышу. Кроме того, у модели удалили почти все стойки, а между первым и вторым рядами кресел установили дугу безопасности, которая защитит пассажиров в случае опрокидывания.

Отмечается, что после модернизации вес модели уменьшился. Кроме того, у внедорожника был усечен передний бампер, чтобы увеличить угол въезда.

Под капотом кабриолета Lexus LX570 стоит все тот же 362-сильный восьмицилиндровый мотор объёмом 5,7л.

Ранее компания McLaren Automotive Limited представила новый кабриолет 765LT Spider из линейки Longtail.

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