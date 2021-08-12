Афины , 12 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Возле греческого острова Милос в Эгейском море затонуло туристическое судно, на борту которого находились 18 пассажиров. Об этом 12 августа сообщает греческий телеканал ERT1.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1843

Уточняется, что, как рассказали в порту Милоса, корабль затонул на расстоянии 16 морских миль в северо-западном направлении от острова. Кроме того, согласно предварительным данным, оно шло под флагом Великобритании.

При это отмечается, что все пассажиры судна в данный момент находятся в море и к месту инцидента в настоящее время вылетели два вертолета ВВС и ВМС Греции, а также катера береговой охраны и рыбацкие суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вблизи побережья японской префектуры Аомори в ночь 12 августа село на мель и разломилось надвое грузовое судно под флагом Панамы.