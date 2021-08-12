Москва, , 11:49 — REGNUM Законопроект о включении службы в армии по призыву в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, передает корреспондент 12 августа.

В случае вступления в силу поправок с 1 января 2022, уже в следующем году досрочно на пенсию смогут выйти граждане, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии.

Сейчас граждане имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин со стажем не менее 37 лет, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

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