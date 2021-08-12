Саратов, 12 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 12 августа 1956 человек, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошлый день семеро мужчин и 14 женщин в возрасте от 58 до 90 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 12 августа прошли 577 808 человек.

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