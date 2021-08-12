Ставрополь, 12 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжается рост показателя заразившихся коронавирусом в сутки. За прошедший день подтверждена инфекция сразу у 342 человек. Это наибольший показатель за все время пандемии. Такие данные привел 12 августа федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Растет также и число умерших от осложнений после COVID-19. За прошедший день было зафиксировано 12 смертей ковид-пациентов. Это наибольший показатель случаев летального исхода за сутки с начала пандемии. Общее число умерших составило 1998 человек.

Всего в Ставропольском крае стали носителями коронавируса 68 564 человека, из них удалось вылечиться 58 434 пациентам.