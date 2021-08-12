Чебоксары, 12 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Чувашии произошёл крупный природный лесной пожар. Очаг возгорания был выявлен в заповеднике, сообщают ГКЧС, министерство природы и управление МЧС.

Mchs.gov.ru Пожар в заповеднике «Присурский» в Чувашии

Возгорание произошло 8 августа на территории государственного природного заповедника «Присурский». По состоянию на вечер 11 августа, пожар был локализован на площади 9 гектаров. Новых оперативных данных пока нет.

В тушении задействованы силы управления МЧС, ГКЧС Чувашии, заповедника, Алатырского и Кирского лесничеств и органов местного самоуправления Алатырского района — всего в к ликвидации привлекли 110 человек и 23 единицы техники.

Mchs.gov.ru В Чувашии локализовали пожар в заповеднике «Присурский»

11 августа управление МЧС отмечало, что в очаге пожара происходит тление низовой лесной подстилки и валежника. Угрозы соседним населённым пунктам и объектам экономики нет.

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии напоминает об особом противопожарном режиме, который действует в республике до особо распоряжения и призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Mchs.gov.ru Пожар в заповеднике «Присурский» в Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, в другом регионе Поволжья — Мордовии — с 3 августа продолжается ликвидация пожара в заповеднике. По данным на вечер 11 августа, площадь, пройденная огнём, составляет 4,5 тыс. гектаров. Накануне сообщалось, что площадь активного горения сократилась до 20 гектаров.