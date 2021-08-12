Переволоцкий район, Оренбургская область, 12 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Переволоцком районе Оренбургской области пожар уничтожил 9,8 га степи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Пожар в Переволоцком районе

Возгорание возникло днем 11 августа. Огонь распространился на территории степи и лесного массива севернее села Мамалаевка Переволоцкого района.

На борьбу с ЧП ушло более четырех часов. Вечером 11 августа пожар был ликвидирован В тушении огня задействовали боевые расчеты ОПП № 75 и ОПП № 78 противопожарной службы Оренбургской области, добровольную пожарную команду села Мамалаевка, АЦ ПСЧ-14 регионального МЧС, трактор с плугом и приспособленный автомобиль «КФЛ Ермолов» и 12 человек местного населения. По факту пожара в настоящее время проводится проверка.