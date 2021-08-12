Москва, , 11:47 — REGNUM Власти Польши и Украины пребывают в истерике из-за реализации газопровода «Северный поток — 2». Об этом в телеграм-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, различные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса, проукраинские маневры Госдепа говорят о том, что США отнюдь не дают «зеленый свет» «Северному потоку — 2».

На Западе вырабатывают новые инструменты противодействия ему, стремясь сохранить рычаги влияния на Россию по этому вопросу, изображать дело таким образом, «будто Вашингтон вообще отказался от давления на проект и от выдвижения условий для его ввода», подчеркнул сенатор. В ситуации с газопроводом сейчас начинается новый этап.

«В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

Ранее в статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину.

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