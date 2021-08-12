Москва, 12 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Власти Польши и Украины пребывают в истерике из-за реализации газопровода «Северный поток — 2». Об этом в телеграм-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

По его словам, различные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса, проукраинские маневры Госдепа говорят о том, что США отнюдь не дают «зеленый свет» «Северному потоку — 2».

На Западе вырабатывают новые инструменты противодействия ему, стремясь сохранить рычаги влияния на Россию по этому вопросу, изображать дело таким образом, «будто Вашингтон вообще отказался от давления на проект и от выдвижения условий для его ввода», подчеркнул сенатор. В ситуации с газопроводом сейчас начинается новый этап.

«В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

Ранее в статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину.

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