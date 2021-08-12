Кострома, 12 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Специалисты Новой Костромской льняной мануфактуры создали самое длинное национальное полотенце в мире. Об этом сообщает международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

Https://adm44.ru Национальное полотенце (рушник), созданный костромскими мастерами

Длина рушника —более 210 метров, вес ткани превышает 30 килограмм. Разработкой идеи, изготовлением и соединением элементов полотенца на протяжении шести месяцев занимались 8 мастеров. На изделии через символы и узоры отражены разные этапы развития льняной промышленности Костромской области.

Рушник презентовали на фестивале «Русское поле» в Москве. В настоящее время изделие находится в музее льняной мануфактуры, увидеть его может любой желающий.