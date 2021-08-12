Ижевск, 12 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Спортсмены из Удмуртии, выступавшие на Олимпиаде в Токио, удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Минспорта РФ Юлия Каримова и Сергей Каменский

Так, орденом Дружбы награждены олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев и завоевавший золото в командном многоборье гимнаст Давид Белявский.

Бронзовый призер по стрельбе из трех положений Юлия Каримова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в составе сборной России по спортивной гимнастике среди мужчин Давид Белявский завоевал золотую медаль. В состав команды также входили Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин. Результат сборной составил 262,5.

Альберт Батыргазиев выступал в весовой категории до 57 кг, в трех раундах он победил представителя США Дюка Рэгана.

Юлия Каримова завоевала «бронзу» в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м и на командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.