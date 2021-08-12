Под Ярославлем возник скандал из-за строительства посёлка в лесу
Ярославль, 12 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Ярославском районе возник скандал из-за вырубки под застройку части соснового леса около Прусовских карьеров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Жители забили тревогу в начале месяца. 6 августа в социальных сетях появился ролик, авторы которого потребовали остановить вырубку леса и стройку. В открытом доступе также есть информация о том, что в 500 метрах от Прусовских карьеров планируют построить коттеджный посёлок «Прусовская усадьба».
Муниципальные депутаты Татьяна Шамина и Сергей Волков побывали на месте стройки. Как им удалось выяснить, земля, на которой ведётся строительство, имеет сельхозназначение. На ней разрешено вести дачное строительство.
На недовольство жителей отреагировала и администрация Ярославского района. Как сообщили в администрации, земля под строительство находится в частной собственности.
Администрация направила в адрес собственника земли уведомление о нарушении. Также чиновники готовят обращение в инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области. Впрочем, отсутствие разрешения на строительство не является серьезным нарушением, если речь идёт об индивидуальном жилищном строительстве на частной земле. Построенные дома можно зарегистрировать через суд или по дачной амнистии. А вырубать деревья на своей земле собственник и вовсе имеет право.
Гораздо интереснее, как участки в лесу оказались землей сельскохозяйственного назначения и как перешли в частную собственность. Но на этот вопрос ответить могут, скорее всего, лишь прокуратура, если заинтересуется ситуацией. Судя по фотографиям, которые сделали депутаты и администрация, вырублены зрелые сосны, а через лес проложена дорога.