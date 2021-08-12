Ярославль, 12 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Ярославском районе возник скандал из-за вырубки под застройку части соснового леса около Прусовских карьеров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация ЯМР Стройка в лесу под Ярославлем

Жители забили тревогу в начале месяца. 6 августа в социальных сетях появился ролик, авторы которого потребовали остановить вырубку леса и стройку. В открытом доступе также есть информация о том, что в 500 метрах от Прусовских карьеров планируют построить коттеджный посёлок «Прусовская усадьба».

Муниципальные депутаты Татьяна Шамина и Сергей Волков побывали на месте стройки. Как им удалось выяснить, земля, на которой ведётся строительство, имеет сельхозназначение. На ней разрешено вести дачное строительство.

На недовольство жителей отреагировала и администрация Ярославского района. Как сообщили в администрации, земля под строительство находится в частной собственности.

«На территории Заволжского сельского поселения, указанной ранее в СМИ, где в настоящее время осуществляется вырубка сосен, земельные участки находятся в частной собственности с 2015 года с видом разрешенного использования «дачное строительство». Администрацией Ярославского муниципального района данные земельные участки не формировались и не предоставлялись. Разрешения и уведомления на строительство администрацией также не выдавались», — сообщили в администрации по итогу проверки.

Администрация направила в адрес собственника земли уведомление о нарушении. Также чиновники готовят обращение в инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области. Впрочем, отсутствие разрешения на строительство не является серьезным нарушением, если речь идёт об индивидуальном жилищном строительстве на частной земле. Построенные дома можно зарегистрировать через суд или по дачной амнистии. А вырубать деревья на своей земле собственник и вовсе имеет право.

«Разрешение Администрации Заволжского СП не требуется на вырубку деревьев и кустарников в случаях, если зеленые насаждения произрастают на земельных участках, находящихся в частной собственности», — сообщили в администрации Ярославского района.

Гораздо интереснее, как участки в лесу оказались землей сельскохозяйственного назначения и как перешли в частную собственность. Но на этот вопрос ответить могут, скорее всего, лишь прокуратура, если заинтересуется ситуацией. Судя по фотографиям, которые сделали депутаты и администрация, вырублены зрелые сосны, а через лес проложена дорога.