Самара, 12 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Два факта незаконного оборота наркотических веществ выявили в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Сообщается, что стражи порядка получили информацию о том, что в поселке Кинельского района мужчина выращивает наркосодержащие растения. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительного ведомства обнаружили и изъяли 25 кустов растения и приспособления для курения.

Эксперты установили, что изъятое растение является наркосодержащим. Мужчина был задержан.

«В ходе опроса мужчина 1975 года рождения пояснил, что наркосодержащее растение выращивал для дальнейшего употребления без цели сбыта», — сообщает пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Еще одного подозреваемого в приобретении и хранении наркотиков задержали в Жигулевске. У фигуранта уголовного дела была найдена пластиковая коробка с тремя пакетами с кристаллическим веществом.

Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотиком.

«В ходе опроса задержанный пояснил, что наркотическое средство приобрел через сеть интернет для личного употребления, без цели сбыта», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Расследование дел продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре пресекли сбыт наркотиков в особо крупном размере.