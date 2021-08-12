Малоярославец, Калужская область, 12 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратурой Малоярославецкого района при проведении проверки соблюдения требований миграционного законодательства установлено шесть фактов заключения фиктивных браков между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами с целью получения гражданства РФ, сообщили 12 августа корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Tintazul Брак

Граждане Азербайджан, заведомо не желая создать семейные отношения, основанные на совместном проживании, ведении хозяйства, владении общим имуществом, в период с 2018 по 2020 годы за денежное вознаграждение вступили в фиктивные браки. В случае, если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, брак признается недействительным.

По результатам проверки прокурором района в суд направлены исковые заявления, которые удовлетворены в полном объеме.