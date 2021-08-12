Пенза, 12 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 240 новых носителей коронавируса. По данным общероссийского оперативного штаба на 12 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 59 032 заражения.

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Выздоровели за все время 47 144 ковид-пациента, за сутки — 97 человек. Скончались от COVID-19 всего 1852 жителя, в том числе за последние 24 часа — 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Высшая лига» и «Горизонт», временно приостановили свою работу.

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