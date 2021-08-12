Донецк, 12 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 406 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает минздрав ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 11 августа проведено 848 исследований, из них выявлено 290 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 116 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 51 220.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3759.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечился 42 341 человек, еще 5120 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР был выявлен 491 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.