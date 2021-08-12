Шушенский район, Красноярский край, 12 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки вынесен в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в Следственном комитете РФ.

Pixabay.com Убийство

Осуждены Родион Соловьёв и его несовершеннолетний соучастник. Соловьев признан виновным в изнасиловании, убийстве, насильственных действиях сексуального характера, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления; его несовершеннолетний соучастник — в насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании и убийстве.

Установлено, что вечером 29 мая 2020 года Соловьёв в лесном массиве у деревни Нижняя Коя Шушенского района напал на девочку и начал её душить. Девочка потерял сознание. Затем Соловьев вместе с несовершеннолетним жителем деревни изнасиловали и убили ребёнка.

В ходе расследования допросили более 40 человек. Было проведено около десяти осмотров места происшествия, большое количество экспертиз. Оба фигуранта полностью признали свою вину.

Суд назначил Соловьёву наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Несовершеннолетний приговорён к девяти годам 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.

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Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму 2,5 млн рублей к Соловьёву и на 2 млн рублей к его соучастнику.