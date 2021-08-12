Оренбург, 12 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Оренбурге городская Ассоциация перевозчиков обратилась к губернатору Денису Паслеру с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с серьезным ростом цен на газ. За неделю газ на АЗС подорожал на 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин.

АГЗС

Он отметил, что на 11 августа литр газа (пропана) стоил 36 рублей. Согласно прогнозам, рост цен на газ продолжится. Это повлечет за сбой рост тарифов на проезд в общественном транспорте.

«Всегда так было исторически — тариф выше стоимости одного литра топлива. Сейчас в автобусах тариф составляет 28−30 рублей, а литр газа на автозаправках стоит 36 рублей», — сказал Фазуллин.

Стоит отметить, что в конце мая — начале июня цена на поездку в автобусах подскочила на 2−3 рубля, что вызвало возмущение со стороны населения.

Между тем Максим Фазуллин заострил внимание на том, что перевозчиков призывают быть социально ориентированными, тогда как продавцы ГСМ, запчастей социально ориентированными быть, получается, не должны. Кроме того, согласно городскому порядку (он оспаривался перевозчиками), о повышении тарифа перевозчик обязан уведомить муниципальную власть за месяц до подорожания. «Получается, что продавцы газа и бензина не обязаны заранее уведомлять о росте цен, и перевозчики месяц должны работать себе в убыток?», — недоумевает глава ассоциации.

Он отметил, что перевозчики рассчитывают на реакцию губернатора, что он сможет оказать влияние на газовиков. Фазуллин указал на парадокс — в Оренбургской области, где занимаются газодобычей и газопереработкой, газ на АГЗС стоит дороже, чем в соседних регионах, например, в Самарской области и Татарии (литр газа стоит 30 рублей, тариф в транспорте — 35 рублей).

В Оренбурге из-за подорожания газа стоимость поездки в автобусах может превысить 40 рублей. И это, как считает Фаззулин, ориентируясь на ситуацию с ценами на газ, может случится в ближайшее время.

«Скоро газ станет не интересен, поскольку его розничная цена сравняется со стоимостью бензина. В этом случае АГЗС потеряют существенную часть клиентов», — считает Максим Фазуллин.

По его словам, практически все частные автобусы заправляются пропаном. При равнозначной цене и меньшем расходе топлива перевозчики сделают выбор в пользу бензина.

Фазуллин отметил, что пока реакции губернатора не последовало. Обращение Ассоциации перевозчиков Оренурга подано только 11 августа.

Напомним, ранее в регионе активно продвигали программу о переходе общественного транспорта на газомоторное топливо. Однако в Оренбурге есть только одна заправка метаном, поэтому развития программа не получила. Львиная часть газомоторного транспорта заправляется пропаном из-за развитой сети таких АГЗС.