Вена, 12 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу над представителями Эстонии Кусти Нылваком и Мартом Тийсааром в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу. Об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пляжный волейбол

Встреча завершилась со счётом 21:18, 28:26 в пользу российских волейболистов. Во второй игре они встретятся с победителями матча между Кристианом Варенхорстом и Стивеном ван де Вельде (Нидерланды) и Якобом Виндишем и Самуэле Коттафавой (Италия).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в Вене. Участники разделены на восемь групп по четыре команды. Победители групп выходят напрямую в 1/8 финала, а команды, ставшие вторыми и третьими в своих квартетах, попадут в 1/16 финала.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Красильников и Стояновский стали серебряными призёрами, уступив в финале норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму.

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