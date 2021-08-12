Пномпень, 12 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В ДТП, которое произошло в провинции Кампонгспы, расположенной на юге Камбоджи, погибли три человека. Об этом 12 августа сообщает национальная полиция Камбоджи на своем сайте.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Отмечается, что произошло столкновение автобуса, перевозившего 35 рабочих, и грузового автомобиля с грузом кирпичей.

«Три человека погибли, 25 пострадали, из них 17 получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что все пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате того, что следовавший из Красноярска в Новосибирск микроавтобус перевернулся в Кемеровской области.