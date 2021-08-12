Казань, 12 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 12 августа лабораторно подтверждены 24 532 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 50 человек, накануне — 46, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего выздоровели 21 668 ковид-пациентов, скончались 642 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 48 человек, количество летальных исходов возросло на два.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным Роспотребнадзора уровень заболеваемости COVID-19 в июле по сравнению с июнем вырос в полтора раза.

Читайте также: В России за сутки выявили 21932 новых носителя коронавируса