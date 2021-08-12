Москва, 12 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Министерство финансов России не поддержит предложение некоторых депутатов Госдумы о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

«МРОТ является социальным гарантом, направленным за защиту прав работающих, выступает в качестве барьера от заниженных зарплат. Но он важен в первую очередь работникам бюджетной сферы, это их заработная плата. От величины МРОТ зависят оплата больничного листа, декретного отпуска, размер пособия по уходу за первенцем, компенсация командировочных расходов, оплата отпускных выплат работникам и т. д., — сказала Лебединская. — Исходя из этого перечня, уже понятно, что Минфин РФ, скорее всего, не поддержит повышение МРОТ с сегодняшних 12 тыс. 792 рублей до 20 тыс. рублей».

Кроме того, она обратила внимание на то, что в РФ введен механизм ежегодной привязки МРОТ к 100% величине прожиточного минимума, от которого зависят большинство социальных выплат.

«И ещё один момент, с 1 января 2021 года МРОТ привязан к медианной заработной плате и составляет 42% [от нее], — сказала Лебединская. — Отказ от подобного правила, уход в принудительно-формальное регулирование будет иметь больше негативных последствий, чем положительных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение о повышении МРОТ сочли попыткой «потрафить избирателю».