Ханты-Мансийск, 12 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (40 случаев), сообщает 12 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 169 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 12 августа в Югре зарегистрировано 67 534 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 65 586 человек, 999 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).