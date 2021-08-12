Москва, , 11:31 — REGNUM Международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Георгий Мурадов Ppcrimea.ru

По его словам, необходимо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников саммита, поскольку они намерены поставить под вопрос территориальную целостность РФ, посягать на территорию страны и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды.

«Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам государств», — сказал он РИА Новости.

Мурадов заключил, что принятие решений по этим вопросам находится в сфере компетенции федеральных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что в ходе саммита каждый партнер, который будет участвовать в мероприятии, должен определиться с форматом привлечения к «возвращению Крыма».

Среди возможных вариантов — экспертное сотрудничество, обмен информацией или финансовая помощь. Также в Киеве рассчитывают, что по результатам саммита в западных странах появится отдельное должностное лицо, в обязанности которого входили бы вопросы деятельности «Крымской платформы».

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