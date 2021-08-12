Чебоксары, 12 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Чувашии между муниципальными образованиями распределили около 82,5 млн рублей, часть которых направят на реконструкцию инженерной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые ливневые стоки на московских улицах

Средства выделяются на проектно-изыскательские работы и реконструкцию объектов капитального строительства в 2021 году. В рамках данного постановления распределяются почти 82,5 млн рублей.

Из общей суммы около 35,4 млн рублей направят в Новочебоксарск. В том числе 18,16 млн рублей потратят на реконструкцию ливневых очистных сооружений с сетями ливневой канализации, 11,27 млн рублей выделяется на реконструкцию главных водоводов диаметром 1200 мм, почти 6 млн рублей предусмотрено на реконструкцию пруда-накопителя № 2 на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Отметим, что на 1 августа 2021 года доходы консолидированного бюджета Чувашии составили 45,7 млрд рублей, что на 14,5% больше аналогичного прошлогоднего уровня. Израсходовано 41,2 млрд рублей, бюджет исполнен с профицитом в сумме 4,5 млрд рублей.