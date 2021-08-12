Благовещенск, 12 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Приамурье готовится к VI Восточному экономическому форуму. Власти региона организуют возведение трёхэтажного павильона, с помощью которого они намерены представить промышленный, инвестиционный и культурный потенциал области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Forumvostok.ru Восточный экономический форум 2018

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У павильона будет необычный фасад, цель которого — показать нестандартный подход к решению задач в регионе. На первом этаже строения представят сельское хозяйство, экспорт и туризм. Планируется установить специальные стенды для демонстрации текущих и будущих показателей развития этих отраслей. Акцент предполагается сделать на сельское хозяйство.

Темой экспозиций на втором этаже павильона станет экономический рост. Там намерены демонстрировать развитие газохимического кластера в Амурской области, а также проекты в сферах добычи полезных ископаемых, туристско-рекреационные, энергетические, космические, строительные и другие. Будет также показан перспективный план развития города Свободный. На третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, выставку «Улица Дальнего Востока» откроют на набережной острова Русский 2−7 сентября.