Москва, 12 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии в Японии. Российская команда завоевала золотые медали, сообщается 12 августа на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что победа сборной команды России подтвердила, что отечественное образование пользуется авторитетом и признанием, а российская школа химии занимает лидирующие позиции.

«В борьбе с сильными соперниками из разных стран мира вы продемонстрировали глубокие знания предмета и умение нестандартно мыслить», — отметил Путин и поблагодарил участников и наставников сборной.

Как сообщало ИА REGNUM, 53-я Международная олимпиада по химии в Японии проходила в дистанционном формате. В ней приняли участие представители 79 стран.

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