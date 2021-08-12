Сеул, , 11:33 — REGNUM Правительственная делегация из Южной Кореи посетит штаб-квартиру производителя вакцины от COVID-19 Moderna в связи с задержкой поставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Южной Кореи.

Вакцина компании Moderna (сс) Navy Medicine

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По их словам, в состав делегации войдут четыре человека, включая второго замминистра здравоохранения страны Кан До Тхэ.

Известно, что представители Южной Кореи отправятся в США 13 августа 9:30 по местному времени, а вернутся на родину — 15 августа.

Ранее руководство компании-производителя вакцины уведомило правительство Южной Кореи о сокращении объёмов поставок из-за производственных проблем, что вызвало опасения по поводу нехватки вакцин в условиях четвертой волны коронавируса.

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