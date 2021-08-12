Самара, 12 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Более 50% асфальта уложили на объектах ремонта от общего объема текущего года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Ремонт дороги

Сообщается, что в регионе дорожные работы идут на 80-ти объектах общей протяженностью 335,59 км. В том числе около 262 км составляют автомобильные дороги областного значения (31 объект), 52 км — улицы в Самаре и 22 км — улицы в Тольятти.

Отмечается, что самым протяженным объектом 2021 года в регионе является участок автомобильной дороги Тольятти — Хрящевка. Протяженность укладки верхних слоев на дороге составляет 23 км. Здесь также намерены смонтировать освещение, обустроить остановочные павильоны, установить дорожные знаки и ограждение. На дорогу нанесут разметку термопластиком. Также планируется капитально отремонтировать мост через ручей у сельского поселения Выселки. Работы на этом объекте выполнены на 84%.

Лидером по площади укладки асфальтобетонного покрытия является московское шоссе с 10-ю полосами движения (от ул. Мичурина до а/д подъезд к г. Самара от М-5 «Урал»). Площадь укладки верхних слоев дорожного покрытия здесь составит свыше 233 тысяч кв. метров на участке протяженностью 7,8 км. Здесь планируется расширить разворотное кольцо на улице Революционной, обустроить дополнительный выезд с дублера Московского шоссе перед улицей Жигулевской и переходно-скоростную полосу со стороны «из города» перед улицей Масленникова. Работы на этом объекте уже закончены на 90%.

Отмечается, что объекты дорожного ремонта должны быть сданы до 1 ноября текущего года. При этом подрядчики обязались закончить основные работы до 1 октября 2021 года.