Пекин, 12 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Компания Maxus (дочерняя компания SAIC Motor) представила на китайском авторынке рестайлинговый внедорожник Maxus D90 Pro. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Maxus Maxus D90 Pro

Новинка представлена в четырех комплектациях. Обновленная модель получила крупную радиаторную решетку, иные задние фары, новую отделку интерьера, а также дополнительные опции.

Длина рестайлингового внедорожника Maxus D90 Pro составляет 5 005 мм, ширина — 1 932 мм, а высота — 1 875 мм. Размер колёсной базы равен 2 950 мм.

Под капотом внедорожника стоит двухлитровый бензиновый турбомотор с отдачей 224 л. с. или турбированный дизельный двигатель такого же объёма мощностью 218 «лошадей». В качестве трансмиссии у модели стоит восьмиступенчатый «автомат», который пришёл на смену шестиступенчатой автоматической коробки передач.

Стоимость обновленного внедорожника Maxus D90 Pro составляет от 179 800 юаней (около 2 млн рублей).

Ранее компания Roewe представила изображения двух новых моделей, которые станут конкурентами кроссоверам Haval F7 и F7x. Это кросс-купе Whale и вседорожник RX5 Max.

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