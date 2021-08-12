Чита, 12 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В министерстве финансов Забайкальского края 12 августа обнародовали данные о финансировании расходов на санитарную авиацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Здравоохранение

По словам главы регионального минфина Веры Антроповой, на осуществление вылетов направлено почти две трети выделенных на год средств.

«На сегодняшний день осуществлено порядка 230 вылетов санитарной авиации для оказания медицинской помощи забайкальцам, проживающим в труднодоступных районах Забайкальского края.

На эти цели выделено 172,5 миллиона рублей», — пояснила чиновница. По её словам, всего в бюджете региона на 2021 год на закупку лётных часов для оказания гражданам медицинской помощи предусмотрено 284 миллиона рублей. Средства выделены Забайкальскому краю из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Забайкальскому краю в 2021 году увеличена субсидия на закупку лётных часов на 30 миллионов рублей. Финансирование медицинской помощи в 2020 году составило 28 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил четыре миллиарда рублей.

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