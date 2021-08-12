Ереван, 12 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Армянская сторона готова к возобновлению переговоров с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 12 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

«Возвращаясь к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ возобновить переговоры (по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе), хочу подчеркнуть, что Армения готова участвовать в переговорах как на высоком, так и на самом высочайшем уровнях, мы ждем конкретных предложений», — сказал он.

Также глава армянского правительства добавил, что главным для региональной повестки Армении может и должно стать «преодоление враждебности».

«Углубление и нормализация отношений между соседними странами — важное направление политики правительства. К сожалению, некоторые силы пытаются исказить намерения Армении, заявляя, что Армения объявила реформу вооруженных сил приоритетом с целью проведения агрессивной политики в отношении соседних стран. ВС Армении развиваются не для агрессии, а для защиты от агрессии», — уточнил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Армении заявили, что заявления Баку о том, что армянские ВС занимают азербайджанские территории, на которых находятся российские миротворцы, являются «ложью».