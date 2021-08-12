Нижний Тагил, Свердловская область, 12 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заблокировал интернет-сайт, на котором размещались видеоролики с детьми, занимающимися «зацепингом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Muntasirmamunimran Зацепинг в Индии

В видеозаписях имелись кадры с детьми, проезжавшими на поезде между сцепными устройствами составов или прямо на крыше вагона. На сайте инструктировали несовершеннолетних, как заниматься «зацепингом».

Подобные записи «оказывают негативное влияние на правосознание детей и побуждает их к противоправным деяниям», уточнили в прокуратуре. Прокурор подал иск о признании информации на сайте запрещённой, суд удовлетворил данные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге заблокировали сайт за ЛГБТ-пропаганду, предназначенную для детей. Интернет-ресурс принадлежал организации, признанной иностранным агентом на территории России.