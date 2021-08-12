Саратов, 12 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала года произошло 4858 пожаров, из них 1,3 тыс. в жилых домах. На пожарах погибли 87 человек, сообщает 12 августа ГУ МЧС России по региону.

(сс) Daniel Tausis Пожар

В рамках профилактики пожаров регулярно проводятся рейды по жилому сектору. Особое внимание уделяют многодетным семьям и семьям, состоящим на учете в социально опасном положении.

Накануне многодетным семьям в Саратовском и Воскресенском районах установили 53 автономных пожарных извещателя, планируется установить еще 67.

Всего на территории Саратовской области с начала 2021 года установлены автономные дымовые пожарные извещатели в 101 месте проживания многодетных семей. Работа в дальнейшем будет продолжена, добавили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, около часа ночи 29 июля в селе Наумовка Балаковского района произошел пожар в частном доме. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела 60-летнего хозяина жилища, его 62-летней супруги, а также троих их внуков (мальчики 4 и 9 лет, девочка 1 год 8 месяцев).

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