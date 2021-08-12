* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:22 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило большинство районов города Таринкот на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник в городе.

Талибы Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что данные территории сдались талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без сопротивления. В настоящее время там идут бои за контроль над штабом местной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три месяца боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличили свою территорию более чем вдвое и на прошлой неделе начали захватывать столицы провинций. Сейчас, по утверждениям главарей группировки, под их контролем находится девять административных центров из 34.

Ранее правительство Афганистана вооружает местные группы для противодействия наступлению талибов (членов организации, деятельность которой запрещена в РФ) и сохранению контроля над ситуацией в крупных городах.