Махачкала, 12 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В селе Какашура Карабудахкентского района Дагестана ввели карантин после выявления случая заражения сибирской язвой. Заразившийся — 52-летний житель села, который занимался предпринимательством, связанным с куплей-продажей живого скота и реализацией животноводческой продукции.

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США Карантин

«В эпидочаге организовано проведение противоэпидемических мероприятий. Проводится экстренная антибиотикопрофилактика контактных лиц и вакцинация групп риска против сибирской язвы по эпидпоказаниям», — прокомментировали ситуацию в управлении Роспотребнадзора.

Среди предпринятых мер — дезинфекция пастбищ, дворов местных жителей, где находится скот. В рамках введенного карантина введен запрет на вывоз и ввоз скота и животноводческой продукции. Кроме того, усилен контроль за водоснабжением и санитарным состоянием территории населенного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в том же селе Какамахи Карабудахкентского района сибирской язвой заболели пятеро жителей села.

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