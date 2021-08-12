Калуга, 12 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Алексей Василенко назначен прокурором города Калуги, сообщили 12 августа корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Kp40.ru Прокурор Калуги Алексей Василенко

Алексей Василенко родился в 1983 году в городе Сухиничи Калужской области. В 2006 году Василенко окончил Саратовскую государственную академию права. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2005 году. Проходил службу в должностях старшего помощника, помощника прокурора Сухиничского района, следователя прокуратуры Сухиничского района, следователя прокуратуры Козельского района, следователя, старшего следователя Сухиничского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калужской области, заместителя прокурора Думиничского района, заместителя прокурора Мещовского района, прокурора Хвастовичского района.

С октября 2016 года по настоящее время Василенко замещал должность Людиновского городского прокурора Калужской области.

Прокурор Калуги Алексей Василенко женат, воспитывает двоих сыновей и дочь.