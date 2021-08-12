Москва, 12 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Даже после того, как российские банки стали повышать ставки по вкладам, массового возвращения сбережений на депозиты наблюдаться не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сбережения

«Рост ставок по депозитам продолжится у банков, стремящихся расширить базу вкладчиков, — сказал он. — В конечном итоге ставки по депозитам могут вырасти до 8% при ключевой ставке не выше 7%. Но массового возврата сбережений населения на депозиты наблюдаться не будет. А будет только у крайне малой группы населения с повышенными доходами».

Кроме того, Домащенко подчеркнул, что рост ставок для экономики РФ в ее текущем положении «невыгоден в любом случае».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что после роста ставок по депозитам на российском фондовом рынке замедлится рост числа неквалифицированных инвесторов.