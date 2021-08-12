Канберра, 12 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Утром 12 августа в Столичной территории Австралии был объявлен семидневный локдаун после того, как в Канберре выявили первый с 2020 года случай коронавируса. Однако спустя несколько часов, как оказалось, случай заражения был не единственный. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Ранее днем власти столицы пошли на введение жесткого карантина сразу после подтверждения факта инфицирования. Спустя несколько часов журналисты Nine News со ссылкой на свои источники сообщили, что в Канберре выявлены еще три случаи заражения.

Как передавало ИА REGNUM, покидать свои дома в Канберре и ее пригородах можно только в случае острой необходимости. Гражданам разрешается выходить на улицу для прогулки или занятия спортом, похода на работу, в продовольственные магазины или поездки в медучреждение.