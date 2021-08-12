Канберра, 12 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Правительство штата Южная Австралия объявило о значительном шаге вперед в развертывании вакцинации после того, как местные службы здравоохранения начали готовиться к вакцинации от COVID-19 препаратами Pfizer и AstraZeneca всех лицам старше 16 лет. Об этом 12 августа сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Отмечается, что подростки смогут записаться на вакцинацию в государственных клиниках с 16 августа. Таким образом, штат станет первым на территории Австралии, где начнется массовая иммунизация подростков.

Выступая перед журналистами, премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл отметил, что с 16 августа откроется 127 000 дополнительных мест для бронирования, чтобы дать молодым людям возможность записаться на вакцинацию.

«Мы точно знаем, что вакцинация будет обеспечивать безопасность нашего штата, и это наш способ выйти из ситуации, в которой сейчас находится наша страна», — заявил Маршалл.