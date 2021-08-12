Кишинёв, , 11:17 — REGNUM Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе визита в Кишинёв провел встречу с председателями Партии социалистов и Партии коммунистов Игорем Додоном и Владимиром Ворониным. Об этом 12 августа сообщил лидер «социалистов» в своём телеграм-канале.

Дмитрий Козак Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонних молдавско-российских отношений, учитывая тот опыт и вклад в их развитие, который внесли два бывших президента Республики Молдова, добившиеся углубления стратегического партнерства с РФ», — написал Додон.

Ранее Козак провёл переговоры с президентом Молдавии Майей Санду. Она после встречи заявила, что готова содействовать укреплению отношений Москвы и Кишинёва.

Напомним, Додон был президентом Молдавии с апреля 2016 года по декабрь 2020 года. Воронин занимал этот пост с апреля 2001 года по сентябрь 2009 года.

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